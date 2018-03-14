Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD’li din adamı hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istendi. Brunson’un özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü, 2013’teki Taksim’deki Gezi Parkı olayı organizasyonunda yer aldığı kaydedildi. İddianamede, “Brunson’un FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği mailde kullanılan “Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız” ifadesine de yer verildi.

ABD’li papazın Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden bir Türk vatandaşına “Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın (Örgüt elebaşı Fetullah Gülen kastedilerek) duasıyla uçan pilotlar. Onlar (FETÖ ile ilişkisi olan askerler kastedilerek) hocaya, hoca da bize bağlı” şeklindeki diyalogları da iddianamede yer aldı.