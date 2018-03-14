Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devrim Muhafızları'na yakın "defapress.ir" adlı internet sitesinin haberine göre, İran'a göç etmiş Afgan milislerden kurulan Fatimiyyun Tümeni'ne mensup 5 kişi Suriye'deki çatışmalar sırasında hayatını kaybetti.

Haberde milislerin Suriye'nin hangi bölgesinde yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü belirtilmedi.

Seyyid Ekber Hüseyni, Muhammed İsa Ahmedi, Murteza Kerimi, Salim Seferzade ve Muhammed Gulam Muhsini adlı 5 milisin İran'ın çeşitli kentlerinde defnedileceği aktarıldı.

Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye'ye gönderilen İranlı milislerin yanı sıra Afgan milislerden oluşan Fatimiyyun Tümeni ile Pakistanlılardan oluşan Zeynebiyyun Tugayı da Beşşar Esed rejimi saflarında savaşıyor. Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda İran'ın kaybı 2 bin 400'ü aştı.