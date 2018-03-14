Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Görüşme Gerasimov'un ABD'nin Suriye'de saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gerçekleşti.

"GÖRÜŞME SURİYE DAHİL ORTAK KAYGILARA ODAKLI"

ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşme Suriye dahil ortak kaygılara odaklıydı." ifadesine yer verildi. Açıklamada, iki komutanın görüşmenin içeriği konusunda herhangi bir açıklama yapılmaması konusunda mutabık kaldığı belirtildi. Görüşmenin, Orgeneral Gerasimov'un ABD'nin Suriye'de rejime yönelik bir füze saldırısı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmiş olması dikkati çekti.

PENTAGON GERASİMOV'A TEPKİ GÖSTERDİ

Gerasimov'un bu açıklamasına ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) tepki geldi. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, "Rusya dikkat dağıtmayı durdurmalı ve Esad rejimini masum Suriye vatandaşlarına şiddet uygulamasını durdurmaya zorlamalı ve Doğu Guta ve diğer uzak bölgelerdeki insanlara gerekli yardımların ulaşmasına izin vermelidir." dedi.

ESAD REJİMİ KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR

Binbaşı Galloway, şunları ifade etti: "Esad rejimin zulmünü destekleyerek Rusya Esad rejimin kıyımlarına ortaktır. Suriye'nin kendi halkına karşı uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal silah kullandığına dair artan kanıtları göz ardı etmek mümkün değil."