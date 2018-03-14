Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Afrin'de faaliyet göstermesi, YPG'nin bir numaralı ddostu olan ABD'yi de çıkmaza sürükledi. Türkiye'nin bölgede PKK'nın Suriye kolu olan YPG'yi temizleme çalışmaları yürütmesi ABD'nin planlarını alt üst ediyor.

Bu durumun en büyük örneği de Suriye'deki kuvvetlerden de sorumlu olan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'in açıklamaları oldu.

"POLİTİKAMIZI BİLMİYORUM"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Thomas Waldhouser ile Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuştu.

Votel, Güney Carolina eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham’ın "Esad gitmeli’ şeklinde mi?" sorusuna Votel’in "Şu anda politikamızın bu olup olmadığını bilmiyorum. Odağımız DEAŞ’ın yenilmesi üzerinedir." sözleri dikkati çekti.

Bunun üzerine Graham, "Siz de bilmiyorsanız, kimsenin bilebileceğinden şüphe ederim çünkü dünyanın o parçası ile ilgilenmek sizin işiniz." diyerek tepki gösterdi.

"AFRİN'DE FAALİYET GÖSTERME NİYETİMİZ YOK"

ABD’nin SDG ismi altında desteklediği YPG/PKK’nın Afrin'e gitmesine ilişkin bir senatörün "Kürtler konusunda Suriye’de bir politikamız yok ve ne yaptığımıza ilişkin uzun dönem politikamız da yok gibi görünüyor. Ülkeyi SDG'nin Suriye Demokratik Güçlerinin bir bölümünü kontrol edeceği şekilde bölüyor muyuz?" sorusu üzerine Votel, ABD'nin Afrin’de faaliyet göstermediğini söyledi.

Orgeneral Votel, "Suriye Demokratik Güçleri görüşmelerimizde, buranın bizim operasyon alanımız olmadığını ve bu noktada şu aşamada orada faaliyet gösterme niyetimizin olmadığını anladılar." şeklinde konuştu.

ABD'NİN POLİTİK CAHİLLİĞİ

CENTCOM kumandanı Joseph Votel'in bu konuşması, medyada büyük yankı buldu. ABD bir zamanlar kilometrelerce ötedeki toprakları kendi eyaletiymiş gibi kontrol edip denetlerken, şimdi askerlerinin bulunduğu Suriye'de ne yapacağını dahi bilmemesi ABD'nin politik cahilliği olarak değerlendirildi.