Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'nın Quebec şehrinde ayda 26 bin dolar yani 100 bin TL kazanan doktorlar, devletin yaptığı zammı gereksiz bularak zammın kamu sağlığında ihtiyaç duyulan diğer alanlara kaydırılmasını istedi.

ZAMMI GEREKSİZ BULDULAR

Médecins Québécois pour le Regime Public (MQRP), ismiyle bilinen ve Kanada Sağlık Kanunu'nun uygulanmasını savunan Quebec şehrindeki 800 doktordan oluşan diğer meslek gruplarının müzakereleri sonrasında yapılan zammın gereksiz olduğunu belirterek resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

Sağlık sektöründeki hemşireler, memurlar ve diğer profesyoneller çok zor çalışma koşullarına sahipken ve son dönemdeki kesintilerden dolayı hastalarımız gerekli hizmete erişemezken yapılan zam şok edici. Kesintiler karşısında etkilenmemiş görünen yegane şey bizim ücretlerimiz

ZAMMIN DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNLENDİRİLMESİNİ İSTEDİLER

Sağlık Bakanlığı'nın gittikçe merkezileşmesini de eleştiren açıklamada Quebecli doktorlar kendilerine yapılan yüzde 1.5 civarındaki zammın derhal geri alınmasını istemekle kalmadı sistemin daha iyi işlemesi için bu zammın diğer sağlık grubu çalışanları ve Quebec halkının ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanılmasını talep etti.

Quebec şehrindeki uzman doktorlar senelik 403 bin 537 Kanada doları yani 313 bin ABD doları kazanıyor. Kanada'nın bir başka şehri olan Ontario'da ise aynı işe yıllık 285 bin dolar ödeniyor.