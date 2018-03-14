Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye 3 milyar avroluk sığınmacı yardımını onayladı.

Bu gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, artık ikinci 3 milyar avro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.

AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar avroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar avroluk ek kaynak verilmesini teklif etti