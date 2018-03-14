Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere, geçtiğimiz günlerde ülkesinde zehirlenen eski Rus ajanı için harekete geçti. İngiltere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı geçen hafta zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti.

Yapılan incelemede olay yerine yakın "Zizzi" adlı bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasal maddenin kalıntılarına ulaşıldığını duyurulmuştu.

İngiltere ile Rusya arasında casus krizi tırmanıyor Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası, İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.

2006'DA TAKAS EDİLMİŞTİ

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.