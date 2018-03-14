Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fare dışkısı, tükürüğü ya da kanıyla temas sonucu bulaşabilen Lassa sıtması, kanamalı ateşe yol açarak insanların hayatlarını kaybetmelerine neden olabiliyor.

Yetkililer salgının hijyensiz ortamlarda yayıldığına dikkat çekerek halkın temizlik konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas kurmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

Ayrıca temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması da salgını ve ölüm oranlarını artıran sebeplerin başında gösteriliyor.

Nijerya'nın 19 eyaletinde 114 kişi öldü

Batı Afrika ülkeleri arasında Lassa sıtmasından en çok etkilenen ülkelerin başında Nijerya geliyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) verilerine göre, ülkenin 19 eyaletinde ocak ayından bu yana etkili olan salgın nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, eyaletlerin tamamında 3 bin 126 vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Salgının ilk görüldüğü eyaletlerden Ebonyi'de Lassa sıtması nedeniyle 3 sağlık çalışanı hayatını kaybetmiş ve bölgede bulunan tüm okullar geçici süreliğine kapatılmıştı.

Nijerya'da ocak ayında 13 eyalette 21 kişi Lassa sıtması nedeniyle yaşamını yitirirken mart ayına gelindiğinde salgın, ülkenin 19 eyaletine yayıldı ve ölü sayısı 114'e çıktı.

Nijerya'da Lassa sıtması tedavisi ücretsiz

Nijerya Federal hükümeti, ülkede yayılan Lassa sıtmasının tedavisinin ücretsiz olduğunu açıkladı. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Dr. Chikwe Ihekweazu, yaptığı açıklamada, sıtmayla ilgili sağlık hizmeti pahalı olduğu için ölü sayısının giderek yükseldiğini belirtti. Dr. Ihekweazu, hastalığı önlemek için bundan sonra muayene ve ilaçların ücretsiz olduğunu kaydetti.

Lassa sıtması salgını nedeniyle Nijerya'da 2016 yılında en az 41 kişi hayatını kaybetmişti.

Lassa sıtması salgını Liberya'ya da yayıldı

Salgın Batı Afrika ülkelerinden Liberya'yı da etkisi altına aldı ve ülkenin 15 bölgesine yayılan hastalık nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti.

Liberya Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yayınlanan verilere göre, ocak ayında 6 bölgede etkisini gösteren salgın mart ayına gelindiğinde 15 bölgeyi etkisi altına aldı ve ölü sayısı 32'ye çıktı.

Gana'da acil eylem planı

Nijerya ve Liberya'da onlarca kişinin ölümüne neden olan salgın nedeniyle Gana da acil eylem planı hazırladı.

Gana Sağlık Hizmetleri tarafından yürütülen çalışmalarda halk, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa sıtmasına karşı uyarıldı.

Ülkedeki tüm sağlık kuruluşlarına bu hastalığın bulaşma olasılığının yüksek olduğuna ilişkin bilgiler ulaştırılırken, şüpheli vakaların tedavi altına alınması konusunda uyarı yapıldı.

Mart ayında Gana Sağlık Hizmetleri Sözcüsü Dr. Badu Sarkodie, ülke genelinde 92 kişinin Lassa sıtmasına yakalandığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İlk olarak Borno eyaletinde teşhis edildi

Lassa sıtması ilk olarak Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno eyaletinin Lassa bölgesinde 1969 yılında görüldü.

Salgın, Nijerya başta olmak üzere Liberya, Sierra Leone, Gana ve Gine'de zaman zaman etkili oluyor ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor.

Ebola ile aynı hastalık grubunda yer alan Lassa sıtmasının Ebola'ya göre daha hafif olduğu ve erken teşhis edilmesi durumunda tedavisinin mümkün olduğu belirtiliyor. Besin kaynaklarının kirlenmesi sonucu farelerden insanlara geçtiği belirtilen ve akut bir hastalık olarak nitelendirilen Lassa sıtması ağır kanamalara yol açabilirken, ağır vakaların ölümle sonuçlanabildiği kaydediliyor.