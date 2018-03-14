Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu (OSPG) Toplantısı kapsamında Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'de üs kurduğu yönündeki haberlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Suriye'de ABD'nin askeri üs kurma teşebbüsünde olduğunu biliyorum. Eminim ki ülkenin parçalanmasına yol açmak istiyorlar ve bunun için çeşitli yöntemlere başvuruyorlar. Çeşitli provokasyonlar hazırlanıyor."

Lavrov, sürekli Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu iddia eden Washington'ın, bunu sözlerle değil, eylemlerle kanıtlaması gerektiğinin altını çizdi.