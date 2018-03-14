Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Muhabbetle birlikte tüm insanlığa hizmete” anlayışıyla 33 ülkede çalışmalarını sürdüren İDDEF, Hacı İbrahim Sancak Medresesi’ni Gana'nın baş imamı Şeyh Dr. Osman Nuhu Sharubutu, yerel imamlar, bölge halkı, Türkiye’den hayırseverler ve İDDEF heyetinin katılımıyla hizmete açtı.

Eski bir İngiliz sömürgesi olan Gana 1957’de Kwame Nkrumah tarafından bağımsızlığını kazanmıştı. Ülkede %20 civarında Müslüman nüfus bulunuyor. Daha çok Tamale, Kumasi gibi şehirlerde yoğunlaşan Müslüman nüfus Kasoa’da da çoğunluk durumunda bulunuyor.



Altın Kıyılar adıyla bilinen bu coğrafya geçmişte köle ticaretinin en önemli merkezlerinden biriydi. Sonrasında yaşanan İngiliz işgali, kalıcı sömürü düzenini başlattı. Dün kölelikle insan gücünün Batı’ya kaçırılışı bugün beyin göçü versiyonuna dönüşmüş durumda. İDDEF tam da bu noktada tüm diğer bölgelerde olduğu gibi Gana insanına da kendi ayaklarının üzerinde durabileceği projeler sunmayı hedefliyor.

Nüfusunun %57’si 25 yaşın altında bulunan ülkede eğitim çalışmaları büyük bir gereksinim arz ediyor. Geniş tarım topraklarına rağmen dışarıya bağımlı bir kategoride sayabilen Gana’da İslami nesillerin daha güzel bir ortamda dinlerini öğrenmesi, yaşaması ve içlerinden alimler yetişmesi İDDEF’in en önemli hedefleri arasında.