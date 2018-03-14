Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis yetkilileri, Seaside Lisesinde öğretmen olan Dennis Alexander'in silah emniyetiyle ilgili ders verirken yanlışlıkla silahının ateş aldığı ve sınıftaki üç öğrencinin hafif yaralandığını kaydetti.

Olayın ardından aynı zamanda yedek polis olan Alexander'in hem okuldan hem de emniyetten zorunlu izne ayrıldığı belirtildi.

Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un Stoneman Douglas Lisesine 15 Şubat'ta düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından ABD'de bir kez daha silahlanma konusunda şiddetli tartışmalar başlamış, ABD Başkanı Donald Trump da silah alımıyla ilgili sert tedbirler alacaklarını açıklamıştı.