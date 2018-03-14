Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Lahor kentinde bir polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, motosikletli saldırganın polisleri hedef aldığı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı, Taliban üstlendi.
Pakistan’da intihar saldırısı: 7 ölü, 18 yaralı
14.03.2018 - 23:20 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan’da polis kontrol noktasında düzenlenen intihar saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Lahor kentinde bir polis kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, motosikletli saldırganın polisleri hedef aldığı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Etiketler : pakistan,pencap,intihar saldırısı,
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