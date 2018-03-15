Key West Monroe County'deki Naval Askeri Hava üstünden kalkan ABD donanmasına ait F/ A-18 Hornet tipi savaş uçağının havada patladıktan sonra denize düştüğü belirtildi. Bölgeye kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği duyuruldu. Düşen Savaş uçağında ölü yada yaralı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.