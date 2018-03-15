Key West Monroe County'deki Naval Askeri Hava üstünden kalkan ABD donanmasına ait F/ A-18 Hornet tipi savaş uçağının havada patladıktan sonra denize düştüğü belirtildi. Bölgeye kurtarma helikopterlerinin sevk edildiği duyuruldu. Düşen Savaş uçağında ölü yada yaralı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD'de askerî savaş uçağı denize düştü
15.03.2018 - 01:14 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 01:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Key West Naval Askeri hava üstünden eğtim amaçlı havalanan Savaş uçağının kalktıktan kısa bir süre sonra denize düştüğü belirtildi.
Etiketler : abd,askeri savaş uçağı,
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