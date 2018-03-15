Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı 54’üncü gününde Afrin kırsalında sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) ilçe içerisindeki ilerleyişi devam ediyor. Kilis Gülbaba Hudut Taburu ve çevresindeki karakollarda konuşlu bulunan fırtına obüs, tank ve ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü PKK/YPG’nin barınak, sığınak ve mevzileri yoğun ateş altına alındı. Darmık Dağı üzerinden bölgeye askerî sevkiyat da devam ederken tanklar Afrin merkezini kuşattı. İlçeyi gören tepelere yerleşen Türk tanklarının fotoğrafları sosyal medyadan paylaşıldı. Türk savaş uçakları da ilçe merkezindeki terör hedeflerini vurdu. Reuters bombalamada 8 Şii milisin öldüğünü duyurdu. Siviller Afrin merkezini terk etmeye devam ediyor. Siviller, güneydeki Suriye rejimine ait bölgeye doğru kaçıyor.

TSK ve ÖSO, Kori Gul, Şadir, Çolağan, Göz, Marratah, Şatiyan, Yukarı Kaferdel, Kuran, Gevrika, Gazaviye, Halilo ve Deyr Mışmış köylerini teröristlerden temizledi. Gün içinde kurtarılan köy sayısı 12’ye yükseldi. Kontrol altına alınan bölge sayısı 194’ü köy ve 39’u kritik nokta olmak üzere 233’e yükseldi. Harekâtın başladığı tarihten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 444’e yükseldi. Teröristlerden temizlenen köylere dönüş de başladı. Raco beldesinde kasaba sakinleri evlerine dönüyor.

Bu arada ABD ve Türkiye’nin Menbiç’ten terör örgütü PKK/YPG’nin çekilmesi için anlaşmaya varması bölgedeki teröristler arasında yol açtı. Afrin’den sonraki hedefler arasındaki listede ilk sırada olan ilçede olan ilçede büyük bir hareketlilik başladı. YPG’li teröristler, Menbiç’teki evlerini ve mülklerini satmaya başladı. Terör örgütü PYD/YPG, bir başka terör örgütü DEAŞ’ın işgal ettiği Menbiç’i, ABD’nin desteğiyle 2016 yılının yaz aylarında kurtarmıştı.