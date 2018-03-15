Merkel, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgesini aldıktan sonra yeminini etti. Metni okuyan Merkel, genel seçimlerden yaklaşık 6 ay sonra yeni dönem görevine başlamış oldu. Merkel, 2005, 2009 ve 2013 yıllarından sonra Federal Meclis’te yapılan seçimin ardından üst üste 4. kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Wolfgang Schaeuble başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada Merkel, oylamaya katılan 692 milletvekilinden 364’ünün oyunu almıştı. Oylamada, 315 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 9 milletvekili de çekimser kaldı. 4 oy da geçersiz sayıldı. Ülke tarihinin ilk kadın başbakanı Merkel, yaklaşık 12,5 yıldan beri bu görevi yürütüyor.
4. dönem için yemin etti
15.03.2018 - 06:03 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 06:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya Federal Meclisi’nde yapılan oylamada 4. kez Başbakan seçilen Hristiyan Demokratik Birlik (CDU) partisi Genel Başkanı Angela Merkel yemin ederek görevine başladı.
Etiketler : merkel,
550370 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/550370.aspx
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