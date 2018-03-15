Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkel, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgesini aldıktan sonra yeminini etti. Metni okuyan Merkel, genel seçimlerden yaklaşık 6 ay sonra yeni dönem görevine başlamış oldu. Merkel, 2005, 2009 ve 2013 yıllarından sonra Federal Meclis’te yapılan seçimin ardından üst üste 4. kez başbakanlık koltuğuna oturdu. Wolfgang Schaeuble başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada Merkel, oylamaya katılan 692 milletvekilinden 364’ünün oyunu almıştı. Oylamada, 315 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 9 milletvekili de çekimser kaldı. 4 oy da geçersiz sayıldı. Ülke tarihinin ilk kadın başbakanı Merkel, yaklaşık 12,5 yıldan beri bu görevi yürütüyor.