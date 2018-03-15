Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk Savaş rüzgârları yıllar sonra tekrar esmeye başladı. İngiltere'de gözlerden uzak sakin bir hayat süren eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yuliya bir restaurantta zehirlenmişti. Skripal'in İngilizler için önemi büyük... Çünkü Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı iddasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Viyana'da takas edilen 4 casustan biriydi. Skripal, daha sonra İngiltere’ye yerleşmişti. Moskova, ajanın 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü. Bu iddiaların ardından ajan ile kızı yemek yedikleri bir lokantada zehirlendiler. İngiltere, incelemelerin ardından olayın bir suikast olduğunu, 'Novichok' adlı Rus yapımı kimyasal maddenin kullanıldığını açıklayıp, Putin yönetimini suçladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 23 Rus diplomat için sınır dışı kararı aldı ve ülkeyi terk etmeleri için 1 hafta süre verdi. İngiltere, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Konuyu AB liderler zirvesine de taşıma kararı aldı. Ayrıca Rusya ile üst düzey tüm temasların dondurulduğu açıklandı. BM de "Sinir gazının hiçbir şartta silah olarak kullanılması kabul edilemez, bu uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir" dedi. Rusya, İngiltere'nin suçlamalarını cevapsız bırakmadı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, May'in asılsız bahanelerle Rusya'yı cezalandırmak istediğini söyledi, bunun benzeri görülmemiş bir provokasyon olduğunu vurguladı. Moskova, İngiltere'ye aynı şekilde karşılık vereceğini, sınır dışı edilen Rus diplomat kadar İngiliz diplomatın gönderileceğini duyurdu.