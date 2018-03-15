Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hayatının 55 yılını sandalyeye mahkûm olarak geçiren Hawking, İngiltere’nin Oxford kentinde 8 Ocak 1942’de dünyaya geldi. 21 yaşında, Cambridge’de öğrenciyken Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, sadece birkaç yıl yaşayacağını söyledi. Ancak Hawking, eşinin ilgisi sayesinde bilimsel çalışmalarını sürdürdü ve hayata dört elle sarıldı. Hatta tekerlekli sandalyeye mahkûm olan ve yaşamaz denilen dâhinin Robert, Lucy ve Timothy adlı 3 çocuğu dünyaya geldi. 1985’te İsviçre’deki CERN’i ziyareti sırasında zatürre oldu. Eşi, hayat destek ünitesinin kapatılması tavsiyesini geri çevirdi. Kısmi olarak iyileşti ancak, konuşma melekesini kaybetti. 1986’da Walter Woltozs, Hawking için “Equalizer” adlı özel bir iletişim programı geliştirdi. 2005’te ellerini de kullanamamaya başlayınca bilgisayarı yanak kaslarıyla kontrol etti. Modern dünyanın dâhisi olarak kabul edilen Hawking, “kara delikler” ve “izafiyet teorisi” üzerine önemli çalışmalar yaptı. Hayatı 2015’te gösterime giren “Her Şeyin Teorisi” adlı filme de konu olmuştu.

ONUR MADALYASI

- Oxford Üniversitesi, Hawking’e doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyası verdi.

- 20 yaşında kozmoloji üzerine araştırmalar yapmak için Cambridge Üniversitesinde yüksek lisansa başladı.

- “Genişleyen Evrenin Özellikleri” adlı teziyle 1965’te yüksek lisansını tamamladı ve araştırma görevlisi oldu.

- 1966’da “Teklilik ve Uzay Zaman Geometrisi” isimli araştırmasıyla Adams Prize’e layık görüldü.

- 1979’da Cambridge Üniversitesinde Lucas kürsüsünün başına gelerek profesör unvanını aldı.

KARA DELİKLER

- Hawking, 1975’te yayımladığı makalesinde kara deliklerin enerji yaydığını ve bu nedenle kütle kaybettiğini ileri sürerek bilim dünyasını karıştırdı. Çünkü bilim dünyası hiçbir şeyin kara deliklerin çekim gücünden kaçamayacağını savunuyordu.

- “Hawking Radyasyonu” iddiası, bilim dünyasında çok tartışıldı.

- 1988’de yayınladığı büyük patlama, kara delikler ve sicim teorisi ile ilgili düşüncelerini anlattığı “Zamanın Kısa Tarihi” adlı kitabı, 25 milyon kopya sattı ve en çok okunan bilim kitapları arasına girdi. Kitapları 40’tan fazla dile çevrildi.

- 2015’te BBVA Vakfınca “Bilimin Öncüleri”, 2016’da, “İngiltere’nin Gururu” ödülünü layık görüldü.