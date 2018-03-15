Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’ya, Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak nitelenen grupların yenilmesine yoğunlaşması çağrısına yer verilen belgede, ABD ile artan gerilim endişe verici olarak tanımlanıyor. Türkiye’nin, ‘Suriye’de yapıcı rol oynamasının’ istendiği taslak kararda, Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olmadığı görüşü savunuluyor. Belgede, Afrin de dahil olmak üzere Suriye genelinde ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapılıyor.

Türkiye’nin yürüttüğü askeri operasyonla Suriye’deki çatışmaya yeni bir boyut eklediği ve bunun iç dengeler ile çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki oluşturduğu da belgenin vurguları arasında yer aldı. Daha önce Avrupa Birliği tarafından da sıkça dile getirilen insani kaygılara da belgede yer veriliyor.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AP’deki Suriye oturumunda AB’nin, ‘Suriye’de aklın sesi tek taraf’ olduğunu savundu. Zeytin Dalı Operasyonu, AP’de söz alan parlamenterler tarafından da yoğun şekilde eleştirildi. Ortak metin olması nedeniyle taslak metnin mevcut vurgularla kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kaynak: Hürriyet