Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Myint Thu, yaptığı açıklamada, Bangladeş hükûmetinin kendilerine geri dönüş için 8 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın ismini verdiğini belirtti.

Listedeki 8 binden fazla kişiden sadece 374'ünün geri dönüş için "uygun olduğunu" değerlendirdiklerini ifade eden Thu, "Bangladeş Büyükelçiliğine 374 kişinin listesini verdik. Bunlar topraklarına geri dönecek ilk grup olabilir." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanlara soykırım

Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, Myanmar yönetiminin uyguladığı sistematik şiddetle ortaya çıkan göç dalgaları nedeniyle bu rakam 300 binin altına geriledi.

BM'ye göre, yalnızca 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükûmetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.