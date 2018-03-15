Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ve İngiltere arasında yaşanan ajan krizi derinleşiyor. Karşılıklı restleşmeler sürerken Rusya'dan flaş bir hamle geldi. İngiltere'nin 23 diplomatı sınır dışı etme kararına tepki gösteren Moskova makamları, ülkedeki İngiliz diplomatların kısa sürede sınır dışı edileceğini bildirdi.

İNGİLTERE: 23 RUS DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLECEK

İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise İngiltere'nin hamlesine en yakın zamanda cevap verileceğini bildirmişti.

İngiltere, 23 Rus diplomatı sınır dışı ediyor İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise İngiltere'nin hamlesine en yakın zamanda cevap verileceğini söyledi. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere'nin diplomat hamlesinin 'düşmanca ve kabul edilemez' olduğunu açıkladı. İngiltere Başbakanı, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi üzerinde Rusya'ya ilişkin çok önemli kararlar açıkladı.

AJAN KRİZİNDE NE OLDU?

İngiltere hükûmeti, eski casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın Salisbury'de Rus yapımı sinir gazıyla zehirlendiğini açıklamış, Rusya ise bunu kabul etmemişti. Theresa May, Rus ajanın öldürülmesi konusunda Moskova'ya bu sabaha karşı ültimatom verdiğinde, yanıt gelmemesi durumunda 'geniş çaplı önlemler alınacağını' ve saldırının arkasında 'büyük ihtimalle Rusya'nın olduğunu' söylemişti.

Rusya, Sergey ve Yulia Skripal'in zehirlenmesiyle ilgileri olmadığını belirtmiş ve saldırıda kullanılan maddenin örneğine erişim talebinde bulunmuştu. Moskova, İngiltere'nin 'cezalandırıcı önlemlerine Rusya'nın karşılık vereceği' uyarısında bulundu. İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Theresa May'in ABD Başkanı Donald Trump'ın da desteğini aldığı belirtildi.

İngiltere ile Rusya arasında casus krizi tırmanıyor Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası, İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.

SKRIPAL: TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi. Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.