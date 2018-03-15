Florida’daki Miami-Dade ilçesinde bulunan Florida Uluslararası Üniversitesi’ndeki üst geçit çöktü. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, birçok kişinin yaralandığı ve otomobillerin enkaz altında kaldığı belirtildi. Köprünün birkaç gün önce açıldığı bildirildi. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin ve sağlık görevlilerinin sevk edildiği belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi ediliyor.
Miami'de üst geçit çöktü! Çok sayıda araç göçük altında kaldı
15.03.2018 - 21:47 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Florida eyaletindeki bir üstgeçidin çöktüğü birçok kişinin yaralandığı belirtildi.
Etiketler : ABD,Miami,dünya haberleri,
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