Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ekonomisini desteklemek amacıyla Yemen Merkez Bankasına yatırılacak 2 milyar dolarlık meblağın teslimatı anlaşması, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cedan ile Yemen Merkez Bankası Başkanı Muhammed bin Mansur Zemam tarafından imzalandı.

Bakan Cedan, bu anlaşmayla Yemen Merkez Bankasına yatırdıkları toplam meblağın 3 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Cedan, merkez bankasına yatırılan 2 milyar doların, Yemen'deki ekonomik ve mali duruma katkısı olacağını dolayısıyla vatandaşın günlük hayatına da olumlu yönde etki edeceğini kaydetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, geçen ocak ayında Yemen para birimini desteklemek için merkez bankasına 2 milyar dolar yatırma talimatı vermişti.