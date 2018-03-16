Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, Beşar Esad rejimi, Rusya ve İran'a Suriye'de 30 günlük ateşkese uymaları çağrısında bulunarak Suriye'de işledikleri "iğrenç suçların" sorumluluğunu almaları gerektiğini belirtti. AP Genel Kurulunda konuşan parlamenterler, Suriye'de tırmanan şiddeti ve insan hakları ihlallerini kınayarak savaşın 400 bin can aldığını ve milyonlarca kişiyi yerinden ettiğini vurguladı. Parlamento üyeleri, özellikle Rusya, İran ve Esad rejimine 30 günlük ateşkese uyulması ve uluslararası Suriye savaş suçları mahkemesi kurulması çağrısında bulundu. AP Genel Kurul oturumunda kabul edilen tasarıda, Türkiye'ye Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı durdurması çağrısında bulunularak harekatın sivilleri tehdit ettiği savunuldu. Afrin'de yükselen tansiyondan endişe duyulduğu belirtilen kararda, Türk askerlerinin Afrin'den askerlerini çekmesi ve yapıcı rol oynaması çağrısı yapıldı.

ENDİŞELENİYORLARMIŞ!

Kararda, "Afrin’den sivil kayıp haberleri geldiği" iddia edilerek "Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilgiye uğratılmasına yoğunlaşılması" istendi. Afrin’deki "tırmanışın endişe verici" olduğu belirtilen kararda, Türk ordusu ile Esad veya Rus güçleri arasında muhtemel çarpışma ve ABD ile artan gerilim "endişe verici" olarak nitelendirildi. Kararda, Türkiye’nin Afrin’den askerlerini çekmesinin ülkenin ulusal çıkarına olduğu savunularak "Suriye’de yeni cepheler açmanın Türkiye’nin güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı" ifade edildi.

AP, SURİYE'DE OLUP BİTENDEN HABERSİZ

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Türkiye'ye Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nı durdurma çağrısı yapan tasarının kabul edilmesine ilişkin "vizyonsuz ve cahilane bir karar" değerlendirmesinde bulundu. Alınan kararın çok şaşırtan olduğunu belirten Bakan Çelik "AP gibi bir kurumun Suriye'de olup bitenden ne kadar uzak olduğunu, sahadaki gelişmeleri görmekten ne kadar uzak düştüğünü gösteren bir karar oldu" dedi. Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinde verdiği desteğe dikkati çeken Çelik "Çatışmaları kimin ürettiği, çatışmalara karşı kimin seyirci kaldığı herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada terör örgütü Türkiye'ye saldırırken bir Avrupa ülkesine, AB'ye adaylık müzakereleri yürüten bir NATO ülkesine bu saldırıları yaparken çatışmaya çatışma eklemek gibi bir yaklaşımla bu cümlelerin ele alınması, AP'nin bu konuda ne kadar vizyonsuz, cahilane bir karara imza attığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.