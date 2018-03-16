Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de bir günde 16 köyü teröristlerden temizledi. Afrin ilçe merkezi etrafındaki kuşatmayı sıkılaştıran birlikler, Kafer Çil'i alarak merkeze ait dış mahallelerin 600 metre yakınına ulaştı. Zeytin Dalı Harekâtı'nın 55'inci gününde kontrol altına alınan bölge sayısı 208'i köy ve 41'i kritik nokta olmak üzere 249'a ulaştı. Aynı dönemde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 3 bin 525'e yükseldi. Afrin bölgesi, ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 beldeden oluşuyor. Mabatlı dışında tüm belde merkezleri TSK ve ÖSO'nun kontrolünde bulunuyor. Afrin ilçe merkezini kuşatan TSK ve ÖSO, buradan güneye gitmek isteyen sivillere ise güvenli geçiş imkânı veren bir koridoru açık tutuyor.

TEL RİFAT DA VURULDU

Bu arada Afrin'in doğusunda yer alan Tel Rifat'taki terör mevzilerinin de savaş uçakları tarafından hedef alındığı iddia edildi. BBC muhabiri Riam Dalati, bombardıman sonrası Tel Rifat'ta elektriklerin kesildiğini bildirdi.

YENİ KİRPİLER GÖNDERİLDİ

Harekât kapsamında Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerini taşıyan mayına dayanıklı kirpilerin oluşturduğu yeni konvoy Afrin'e sevk edildi. Hatay’ın sınır köylerinde yaşayan vatandaşlar konvoyu yol kenarında bekleyerek selamladı. Timlerin, Afrin ilçe yürütülecek meskûn mahal operasyonlarında yer alacağı öğrenildi.

ERZURUMLU TEĞMEN EYP İLE ŞEHİT DÜŞTÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin’e yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı’nda tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Teğmen Muhammet Kır şehit düştü. Erzurum’un Pasinler ilçesi Tanışman köyü nüfusuna kayıtlı olan Kır’ın (25) şehit olduğu, Kayseri'de yaşayan ailesine bildirildi. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde ikamet eden şehit Teğmenin ailesi acı haberle yıkıldı. Teğmen Kır'ın bekâr olduğu öğrenildi.

ABD'Lİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Afrin'deki PYD/YPG'li teröristlerin temizliğine devam ederken, teröristlerin saflarında yer alan ABD'li Jake Klipsch de öldürüldü. Birkaç haftadır haber alınamayan Klipsch'in cesedinin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı. PYD'ye destek veren çok sayıda yabancı uyruklu teröristin Afrin'e geldiği biliniyordu. Örgüte katılan ABD'lilerin büyük kısmı eski askerlerden oluşuyor.