Rejim, 12 Mart'ta üç parçaya böldüğü Doğu Guta'da ilerlemeye devam ederken saldırıların şiddetini artırdı. Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta'nın Hammuriye beldesindeki sivil yerleşimlere gece saatlerinde klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlediğini belirtti. Sivil Savunma ekipleri, saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuğun gazdan etkilendiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak “gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkes bir türlü uygulanamamış ve rejim 12 Mart'ta bölgeyi üçe bölmüştü.
Esad rejimi Doğu Guta'yı ele geçiriyor
16.03.2018 - 08:51 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 08:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'de Beşar Esad rejimi ve destekçilerinin 3 Mart'ta büyük saldırı başlattığı muhaliflerin elindeki Şam'ın 10 kilometre uzağındaki Doğu Guta'da katliam devam ediyor.
Etiketler : suriye,esad,
550618 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/550618.aspx
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