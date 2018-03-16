Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rejim, 12 Mart'ta üç parçaya böldüğü Doğu Guta'da ilerlemeye devam ederken saldırıların şiddetini artırdı. Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, rejim güçlerinin Doğu Guta'nın Hammuriye beldesindeki sivil yerleşimlere gece saatlerinde klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenlediğini belirtti. Sivil Savunma ekipleri, saldırı sonucu çoğu kadın ve çocuğun gazdan etkilendiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak “gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkes bir türlü uygulanamamış ve rejim 12 Mart'ta bölgeyi üçe bölmüştü.