Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün Suriye zirvesi düzenlenirken, Şam rejimi Doğu Guta'da ateşkese rağmen yeni hava saldırıları düzenledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kefer Batna ilçesinde pazar yerinin vurulduğunu bildiriyor.

Gözlemevine göre, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 31 can kaybı var. Anadolu Ajansı ise en az 42 sivilin yaşamını yitirdiğini bildiriyor.

Yoğun bombardımanda 100'den fazla sivil de yaralandı.

Sabah saatlerinde Sakba'da gerçekleşen hava saldırısında da 10 kişi ölmüştü.

Geçen ay sonunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan bir aylık ateşkes, Beşar Esad ve Rusya'yı durdurmadı. Son haftalarda peş peşe gerçekleşen hava bombardımanlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yaklaştı.

Şam rejimi ayrıca silahlı muhaliflerin elindeki birçok mahalleyi de bu süreçte ele geçirdi.

Yedinci yılını dolduran Suriye iç savaşında Doğu Guta yıllardır rejim kuşatması altında. Uluslararası örgütler yaklaşık 400 bin sivilin çıkış yolu olmayan bölgede yaşadığını belirtiyor.

Unicef: 50 bin kişi tahliyeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Astana'da yaptığı açıklamada Perşembe günü 12 bin sivilin Doğu Guta'dan çıkarıldığını söyledi.

Moskova'ya göre bugün sabah iki bin kişi daha tahliye edildi ve Cuma günü sonuna kadar 20 bin sivil Doğu Guta'dan ayrılabilir.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Unicef, an itibariyle 50 bin sivilin tahliye için hazır olduğunu açıkladı.