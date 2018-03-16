Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda; din adamı görüntüsü altında PKK ve FETÖ silahlı terör örgütlerine üye olmamakla birlikte, bu örgütler adına suç işlemek ve devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlarını işlediğine ilişkin mahkumiyetine yeterli, kuvvetli deliller elde edilen ABD vatandaşı şüpheli Andrew Craig BRUNSON hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılması için iddianame düzenlenmişti. İddianame İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ABD Başkanı Trump, bu rahibin serbest bırakılmasını istemişti.