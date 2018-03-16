Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinin Gudauri Kayak beldesinde telesiyejde teknik arza meydana geldi. Elektriklerin kesilmesinden kaynaklanan arızada telesiyej ani bir hızla yolcuları çelik sandalyelerden fırlattı. Yaşanan faciada 10 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında 2 Ukrayna vatandaşı 3 Rusya, 1 İsveç ve 1 Gürcistan vatandaşı bulunuyor. Aralarında hamile kadının da olduğu belirtildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dmitry Kumisişvili ise olayın gerçekleştiği yere gitti.