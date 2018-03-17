Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye, Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nı durdurma çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu (AP), PKK sergisi ve "kırmızı bültenle" aranan teröristlere ev sahipliği yapması yanında PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için yoğun çaba gösteren üyeleriyle tepkilere neden oluyor.

AB üyesi 28 ülkede yapılan ulusal seçimlerle belirlenen AP üyeleri, Türkiye karşıtlığıyla öne çıkıyor. Özellikle Avrupa Birleşik Solu, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Grubu üyesi parlamenterler terör örgütü PKK'ya destek çıkıyor.



TERÖRİSTLER CİRİT ATIYOR

Parlamentonun her yıl "Uluslararası Kürt Konferansı" adı altında düzenlediği konferanslara aralarında "kırmızı bültenle" aranan teröristlerin de olduğu PKK elebaşları konuşmacı olarak katılıyor. Bu konferanslarda PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması için çağrılar yapılıyor. 2016 yılında düzenlenen konferansa terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim ve PKK/KCK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar katılmıştı. Diğer taraftan dönemin AP Başkanı Martin Schulz ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, PKK’ya silah taşıdığına dair görüntüleri çıkan firari HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile bir görüşme yaparak büyük tepki çekmişti. AP, aynı yıl bir süre Kandil'de bulunan ve terör faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru'yu da ağırladı.



AP'DE PKK SERGİSİ AÇILDI

AP'nin Türkiye raportörü Hollandalı Kati Piri de ocak ayında verdiği bir röportajda, Avrupa için PKK'nın bir tehdit olmadığını iddia etti. Piri'nin PKK'ya ilişkin genel görüşünün birçok AP üyesi tarafından da paylaşıldığını görmek mümkün. Öyle ki, 2016 yılında 751 üyeli AP'nin 100 milletvekili PKK'nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılması için bildiriye imza etti.

Brüksel'deki AP binasında 2016 yılında Öcalan ve PYD/PKK üyelerinin fotoğrafların bulunduğu bir sergi açıldı.