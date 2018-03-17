Avrupa Birliği kurucu devletleriyle imzalanan Ankara Anlaşması’na göre Türk vatandaşları ilk başvurularında 1 yıl, bu sürenin sonunda ise 3 yıl vize alıyorlar ve 4 yılın tamamlanmasının ardından süresiz oturum hakkına erişiyorlardı. Yeni düzenleme ile bu durum mazide kaldı. Artık Türk vatandaşları sadece vize uzatma başvurusu yapabilecek. Her başvuruda 3 senelik oturum izni verilecek. Bakanlık, değişiklik doğrultusunda yeni bir başvuru kategorisi hazırlığı içerisinde olunduğunu da bildirdi.
İngiltere'den Türkiye'ye oturum şoku
17.03.2018 - 06:54 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere İçişleri Bakanlığı, 1963 yılında imzalanan Ankara Anlaşması çerçevesinde Türk vatandaşlarına verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı.
Etiketler : ingiltere,vize,oturum izni,
550827 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/550827.aspx
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