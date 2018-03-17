Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seehofer, Bild gazetesine verdiği röportajda, “Almanya Hıristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır. Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir. Fakat kendi gelenek ve adetlerimizden vazgeçerek başkalarını dikkate almak yanlış olur" dedi. Seehofer'e tepki gösteren AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ''Almanya'da camiler kundaklanıyor. Her gün Müslümanlara saldırı yapılıyor. Seehofer'in önce bunları görmesi lazım’ ifadelerini kullandı.