Seehofer, Bild gazetesine verdiği röportajda, “Almanya Hıristiyanlık kültürüyle yoğrulmuştur. Pazar tatili, Paskalya, Hamsin ve Noel gibi dini yortu ve ritüeller bu kültürün parçalarıdır. Bizimle birlikle yaşayan Müslümanlar tabii ki Almanya'ya aittir. Fakat kendi gelenek ve adetlerimizden vazgeçerek başkalarını dikkate almak yanlış olur" dedi. Seehofer'e tepki gösteren AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, ''Almanya'da camiler kundaklanıyor. Her gün Müslümanlara saldırı yapılıyor. Seehofer'in önce bunları görmesi lazım’ ifadelerini kullandı.
Alman Bakan İslam'ı dışladı
17.03.2018 - 07:01 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 07:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya'da yeni İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı ilk açıklamada İslam’ın Almanya’ya ait olmadığını savundu.
Etiketler : Horst Seehofer,Horst Seehofer almanya,Horst Seehofer islam,
550828 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/550828.aspx
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