Johnson, “Johnson, açık bir şekilde bu sinir gazı saldırısını Rusya’nın yönettiğini belirtti. Boris Johnson, “Rus halkına karşı problemimiz yok. Bizim meselemiz Putin ve Kremlin ile. İngiliz topraklarında gerçekleşen sinir gazıyla zehirleme, Britanya’yı lekelemek için doğrudan Putin’in verdiği karar gibi gözüküyor” dedi. Johnson eski casusun sinirinden alınan bir örneğin değerlendirilmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) gönderileceğini de belirtti.
İngiltere: Suikast emri Putin’den
17.03.2018 - 07:46 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 07:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Rus casusu Sergey Skpiral ve kızı Yulia’nın zehirlenmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i suçladı.
Etiketler : ingiltere,putin,rusya,
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