Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığınca, 23 İngiliz diplomatın "istenmeyen adam" ilan edilerek, haklarında sınır dışı kararı alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesiyle ilgili Rusya’ya yönelik “provokatif” suçlamaları nedeniyle 23 İngiliz diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve sınır dışı edilmelerine karar verildiği belirtildi.

İngiltere zehirlenen eski Rus ajan ile ilgili harekete geçti İngiltere Dışişleri Bakanlığı, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesine yönelik soruşturmayla ilgili üye ülkeleri bilgilendirmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acilen toplantıya çağırdığını bildirdi.

İngiltere ile Rusya arasında casus krizi tırmanıyor Çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği iddiası, İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi.

Sınır dışı edilen diplomatların bir hafta içerisinde Rusya’yı terk etmeleri gerektiği bilgisine yer verilen açıklamada, St. Petersburg’da İngiliz Konsolosluğunun açılmasına yönelik verilen iznin de geri çekilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Moskova’nın mütekabiliyet gereği Londra’ya yönelik ilave adımlar atma hakkının da saklı olduğu vurgulandı.

İngiliz hükümeti Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na İngiliz devlet erkanı ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı da kararlar arasında yer almıştı.