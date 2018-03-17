Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, zehirlenerek öldürülen eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın hayatını kaybetmesini Putin'e bağladı. Emri Rusya Devlet Başkanı Putin’in verdiğini öne süren Johnson, Rus halkı ile bir sorunları olmadığını dile getirdi.

"RUSYA İLE ARAMIZ AÇIK"



İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, "Rus halkı ile bir sorunumuz yok. Bizim kavgamız, Putin’in Kremlin’i ve kararıyla. Bizim fikrimize göre, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri İngiltere sokaklarında, Avrupa sokaklarında ilk defa sinir gazı kullanılmış olmasının, onun kararı olduğu çok büyük ihtimal. Bu nedenle Rusya ile aramız açık." ifadelerini kullandı.

2010'DA İNGİLTEREYE İADE EDİLMİŞTİ



Sergey Skripal, 1999 yılında Rusya Savunma Bakanlığının İstihbarat Teşkilatında çalıştı. 2006 yılında İngiltere’ye çalıştığı için tutuklanarak ihanet ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. 2010 yılında Sergey Skripal, Rusya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki casus değişiminde İngiltere’ye iade edildi.