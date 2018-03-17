Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı, son aşamasına ulaştı. Meskun mahal operasyonu için geri sayıma geçen TSK ve ÖSO birlikleri son hazırlıklarını tamamlarken, kentin güneyindeki sivil koridorundan kaçmaya alışan Afrinlilere, PKK'lılar engel olmaya çalışıyor.

EVLERİ ATEŞE VERDİLER

Sabah saatlerinde araçları ateşe verdiği bilgileri gelen Afrin'de PKK'lılar bu sefer de sivillerin evlerini hedef aldı. Bölgedeki kaçışları önlemeye çalışan ve sivilleri evlerinden çıkartıp canlı kalkan olmaya zorlayan PYD/PKK teröristleri Afrin halkının evlerini kundaklıyor.

İHA'LARA ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Ev ve araçların yakılmasının nedenlerinden biri de TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı boyunca en önemli silahlarından biri olarak kullandığı İHA'lara karşı üstün gelebilmek.

PKK'nın tüm hücrelerini tek tek keşfederek koordinat veren İHA'ların, büyük çaptaki yangınlardan çıkan duman ile görüntü alması engellenmeye çalışılıyor. Bu çabaları da işe yaramayan PKK'lılar Afrin'de çaresizce sonlarını bekliyor...