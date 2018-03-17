Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tech Inside'ın aktardığına göre Hacker'ın ölümü babası tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Babası, Adrian’ın ölümü hakkında; “Büyük hüzün ve kırık bir kalple Adrian’ın ölümünü bildirmeliyim. Parlak bir akıl ve merhametli ruh gitti, o benim sevgili oğlumdu” paylaşımını yaptı.

Hacker Lamo'nun cesedinin bir komşusu tarafından bulunduğu belirtildi. Ancak ölüm nedeni hakkında bir bilgi verilmedi.

Wichita, Kansas’ta yaşayan Kolombiya asıllı Amerikalı hacker, ilk olarak 2000’lerin başlarında New York Times , Microsoft ve Yahoo gibi sistemlere sızdı. Hacker'ın ölümünün tartışmalara neden olmasının asıl nedeni ABD ordusuyla yaşanan olaylar oldu.

Lamo, askerî istihbaratta görevli iki arkadaşı ile birlikte ABD ordusu hakkında bazı bilgiler elde etti. Arkadaşlarından biri Chealsa Manning daha sonra yakalandı ve 35 yıl hapis cezası aldı. Ancak Barack Obama’nın ABD başkanlığı döneminde cezası ertelenerek serbest kaldı.

Şimdi Lamo’nun ölümünün ardında ABD ordusu hakkında öğrendiği bilgilerin olup olmadığı merak ediliyor.