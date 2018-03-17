Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki operasyonlarda 3 bin 500'den fazla teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirilirken Afrin çevresindeki 5 köyün daha teröristlerden temizlendiği ifade edildi.

Yanı sıra Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısı kesilirken, Afrin harekât alanında doğudan batıya ve batıdan doğuya ilerleyen TSK/ÖSO güçlerinin Afrin kuzeyinde buluştuğunu bildirdi. Kurtarılan noktalardaki mayın-tuzak temizleme çalışmaları sürüyor.