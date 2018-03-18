Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın yüz kadar zırhlı araç ve iş makinelerinden oluşan konvoyu, Astana Anlaşması gereğince Kefr Luzin geçidinden geçerek Halep’in kuzey kırsalındaki Adnan Dağı’na gitti. Zırhlı konvoy, Suriye rejim güçlerinin yoğun bulunduğu bölgeye hâkim tepede 7. gözlem noktasının inşasına başladı. İki ay önce bölgeye giden Türk delegasyonuna Suriye rejim güçleri tacizde bulunmuştu. 7. gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 35 kilometre derinlikte yer alıyor. Astana Anlaşmasına göre, Türkiye kademeli olarak İdlib’in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde toplam 12 bölgede gözlem noktası kuracak.