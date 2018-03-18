Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanı dinlendirmeye yardımcı olan yeşilin tonlarında dekore edilen kafede müşteriler gevşemenin ilk adımı olarak ayakkabılarını çıkarıyor. Çim halı kaplı kafede yalın ayak gezen müşteriler daha sonra kişiye sarmalanma hissi veren tavana asılmış hamaklara uzanıyor. Çalınan slow müzik eşliğinde özel geliştirilmiş havalandırma sistemi devreye giriyor. Oksijeni bol, biraz nemlendirilmiş ve orman kokusunun hissedilebildiği havalandırma neticesinde kişi kolayca uykuya dalıyor ve 50 dakika sonra dinlenmiş bir şekilde uyanıyor. Bir şekerleme seansının fiyatı 90 zloty (yaklaşık 100 TL).