Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

SİLAH SESLERİ YANKILANIYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatılan Afrin'e, Özgür Suriye Ordusu güçleri kentin güneydoğusundan girmeye başladı.



ÖSO güçleri, bugün sabahın erken saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerden arındırılması hedeflenen Afrin'e kentin güneydoğusundan girmeye başladı. ÖSO güçlerinin ilerleyişi sürerken, kent merkezinden sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor. Ayrıca, Türk savaş uçaklarının da Afrin semalarında uçtuğu gözlendi.

ÖZEL KUVVETLER OPERASYONA BAŞLADI

TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler Afrin ilçe merkezinde operasyona başladı. Operasyona Özel Kuvvetler'in yanında ÖSO birliklerinin de katıldığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel kuvvetler'in Afrin ilçe merkezine girdiği ve operasyona başladığı öğrenildi. CNN TÜRK canlı yayınına katılan terör uzmanı Abdullah Ağar'ın verdiği bilgiye göre, Afrin merkezine Özel Kuvvetlerle birlikte, komandolar ve ÖSO birlikleri de girdi.

'ZEYTİN DALI' İÇİN TAKVİYE BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Hatay'dan huduttaki birliklere sevk edildi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında tankların da yer aldığı askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ve Hassa ilçesine ulaştı.

Araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.