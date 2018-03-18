Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajanısının Rus Interfax haber ajansına dayandırdığı habere göre Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde bulunan Hammuriye kasabasından bugün 20 bin kişi ayrıldı.





Şubat ayında oluşturulan insani koridordan bu yana en az 68 bin insanın bölgeden ayrıldığı belirtiliyor. Siviller yanlarına aldıkları az sayıda eşyalarıyla yürüyerek bölgeden ayrılıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Doğu Guta'da Suriye rejim güçlerinin saldırılarının yoğunlaşmasıyla hem ölenlerin hem de bölgeyi terk edenlerin sayısının arttığını açıkladı.