Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bugünün Türkiye ile  AB arasındaki göç krizi kaynaklı çok yönlü iş birliğinin önemli aşamalarından  biri olan 18 Mart Uzlaşısı'nın ikinci yıl dönümü olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "18 Mart Uzlaşısı, Avrupa’yı varoluşsal bir krize  sürükleyen düzensiz göçmen akınını önlemekle kalmamış, yollarda ölen göçmen  sayısının büyük ölçüde azalmasını sağlamıştır. 18 Mart Uzlaşısı sayesinde Ekim  2015’te 7 bin olan Türkiye’den Yunan adalarına günlük ortalama düzensiz geçişler  43’e düşmüştür." ifadelerine yer verildi.

Zirve kararlarının uygulanması sayesinde göçmenler için güvenli ve  yasal bir yol oluşturulurken, düzensiz göçün de engellendiğine işaret edilen  açıklamada, "Türkiye, 18 Mart Uzlaşısı kapsamında, ahde vefa ile hareket ederek  sorumluluklarını yerine getirmiştir. Maalesef AB, bütün sorumluluklarını yerine  getirmemiştir. Suriyeli göçmenlerin yasal yollarla seyahat etmesini sağlayacak  Gönüllü Yeniden Yerleştirme Planının uygulamaya başlatılmasını bekliyoruz."  değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Sığınmacı Mali İmkanı konusunda atılan son adımların  olumlu karşılandığı ancak yeterince güçlü ve hızlı adımlar atılmadığının altını  çizilerek "18 Mart Uzlaşısı'nın diğer unsurlarından olan katılım müzakereleri,  vize serbestisi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi konularında da AB’den somut  adımlar bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.