Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO desteğiyle yürüttüğü harekat kapsamında bu sabah terörden arındırılan ilçe merkezinde stratejik öneme sahip noktalarda güvenliği sağlayan birlikler, teröristlerin farklı noktalara yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmek için faaliyetlerini sürdürüyor.

TERÖR İZLERİ BİRER BİRER SİLİNİYOR



Sivillerin alandan uzaklaştırılmasının ardından TSK birlikleri, mayın dedektörlerinin yanısıra eğitimli köpekleri kullanarak ilçenin ana arterleri ve bazı mahallelerde çalışmalarına devam ediyor.

ÇOK SAYIDA TUZAK VAR



Zırhlı iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında tespit edilen el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor.

Güvenlik güçleri, teröristlerin işgal ettikleri binalara kaçarken çok sayıda patlayıcı tuzakladıklarını, çalışmaların bir süre devam edeceğini belirtti.