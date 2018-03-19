Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polisten yapılan açıklamaya göre, Austin'in Travis Country mahallesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama oldu.

Daha önce 3 bombalı paketli saldırıya sahne olan şehirdeki son patlamanın önceki saldırılarla bağlantısı olabileceği üzerinde duruluyor.

Bölge halkına şüpheli paketleri açmaması uyarısında bulunan Austin Polis Şefi Brian Manley, "Bombalı paketler, dokunulmadığı ya da açılmadığı sürece patlamıyor" diye konuştu.

2 KİŞİ YARALANDI

Manley, patlamanın yaşandığı mahalle sakinlerinin de evlerinde kalmalarını istedi. Patlamada yaralanan 20'li yaşlardaki iki genç hastanede tedavi altına alındı.

Doktorlar, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydetti.