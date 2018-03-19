Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, kadınların 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını söyledi. Salman'ın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce geldi.

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman daha önce ülkesinin 'Ilımlı İslam'a geçiş yapacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

Reuters'ın haberine göre, Veliaht Prens tarafından duyurulan yeni reform haber ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu.

ÇARŞAF GİYMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR

Buna göre, katı kurallarıyla bilinen Suudi Arabistan'da kadınlar 'Toplum kurallarına uygun ve saygılı' giyindikleri takdirde çarşaf giyinmek zorunda kalmayacak.

Salman, "1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Kadının örtünmek için çarşaf kullanması kendi seçimidir" dedi.

Prens Selman, Suudi Arabistan'da radikal akımların bulunmasından 1979'daki İran İslam Devrimi'ni sorumlu tutuyor.