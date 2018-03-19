Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekya, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elebaşı Salih Müslim’le ilgili küstah kararını duyurdu.

Salih Müslim'den güldüren Afrin açıklaması Terör örgütü PYD'nin eski lideri teröristbaşı Salih Müslim, Afrin’deki gelişmelerle ilgili Twitter hesabından güldüren bir açıklama yayınladı.

Devlet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Müslim’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili tüm işlemler durduruldu. Gerekçe olarak ise, Müslim’in Çekya topraklarında olmaması gösterildi.

Teröristbaşı Salih Müslim'in iadesiyle ilgili Almanya'dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eski lideri Salih Müslim'in iade talebiyle ilgili Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel konuştu: Türkiye Dışişleri'nden bir sözlü nota aldık. Bundan sonra hukuk devleti süreci izlenecektir

Türkiye’nin talebi üzerine 24 Şubat’ta Prag’da yakalandıktan üç gün sonra, Avrupa Birliği topraklarında kalması şartıyla serbest bırakılan Salih Müslim’in, bu kararla birlikte istediği yere gidebileceği de belirtildi.

Çavuşoğlu: 'Salih Müslim'in peşini bırakmayacağız' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşı Salih Müslim'ün iadesine ilişkin, "Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız." dedi.

Ankara, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Müslim’in Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.

Türkiye, terörist elebaşı Salih Müslim için tutuklama ve iade talebinde bulundu Türkiye, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm için Almanya'dan geçici tutuklama ve iade talebinde bulundu.