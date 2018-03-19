Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Peskov bugünkü basın toplantısında, İngiltere'nin Salisbury kentinde 4 Mart'ta zehirlenen Skripal ve kızı hakkında aldığı bir soru karşısında şu ifadeleri kullandı: "Gene söylüyorum: İngiltere'nin, dayanağı olmayan bu suçlamalarının hesabını eninde sonunda vermesi gerekecek. Ya bu suçlamaları bazı kanıtlarla destekleyecekler ya da gereken özrü dilecekler."

Kremlin Sözcüsü, Londra'nın, Skripal ve kızına yönelik cinayet girişimden Rusya'nın sorumlu olduğu yönündeki iddialarını da 'açıklanması zor, dayanağı olmayan bir iftira' olarak niteledi.

Peskov ayrıca, suçlamalar ardından Moskova ve Londra arasında yaşanan diplomatik krizi tanımlarken, 'Batı ile ilişkilerin kötüleşmesi' ifadesini kullanmayı tercih etmeyeceğini söyledi.

Rusya'da dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinin açık ara galibi olan ve altı yıllık dördüncü başkanlık dönemini garantileyen Rus lider Vladimir Putin, seçimlerdeki zaferinin kesinleşmesi ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere'deki cinayet girişiminin ardında Rusya'nın olduğunu düşünmenin 'saçmalık' olduğunu söylemişti.