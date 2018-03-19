Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin şehir merkezi TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolüne geçti. Bölgede 3 bin 600'den fazla terörist etkisiz hâle getirilirken, kontrol sağlanan bazı köy ve mahallelerde tuzak-mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü ifade ediliyor.

Bölgedeki son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Afrin'deki terörist unsurların Türk ordusundan endişeyle şehri terk ettiğini bildirdi. Durumun Washington yönetiminde derin endişe yaşattığı vurgulanan açıklamada, Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıldı.

Bu açıklama ile Türkiye'nin bölgedeki sivil hassasiyeti gözeten politikası ve harekâtın ilk anından beri gerçekleştirdiği insani yardımların ABD tarafından nasıl görmezden gelindiği bir kez daha tescillendi. Öte yandan ABD yönetimi, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği desteği farklı noktalarda sürdürüyor.