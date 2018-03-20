Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, attığı tweette “Neden Mueller’in ekibinde bazıları Sahtekar Hillary (Clinton) destekçisi olan 13 koyu demokrat var fakat ekip içerisinde hiçbir tane Cumhuriyetçi yok? Ekibe yakın zamanda bir Demokrat daha eklediler. Bunun adil olduğunu düşünen kimse var mı? Ayrıca ortada hile yok” ifadelerini kullandı. Trump, bir başka tweetinde “Mueller soruşturması hiç başlamamalıydı. Ortada hile ve suç yok. Bu (soruşturma) düzmece işlere ve Sahtekâr Hillary ve Demokratik Ulusal Komite’nin parayla hazırlattığı sahte bir dosyaya dayanıyor. Dosya, benim kampanyamın gözetim altına alınması için mahkemede uygunsuz bir şekilde kullanıldı” diye yazdı. Trump’ın bu çıkışına kendi partisi Cumhuriyetçi Parti’den sert tepki ve eleştiriler geldi. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Mueller’in müdahale olmadan soruşturmasına devam etmesine izin verilmesi gerektiğini ve birçok Cumhuriyetçi siyasetçinin bu görüşte olduğunu aktardı. Trump’ı savcıyı görevden almaması yönünde uyaran Graham, “Eğer bunu yapmaya kalkarsa bu onun (Trump’ın) başkanlığının sonu olur çünkü biz bir hukuk devletiyiz” dedi. Bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Jeff Flake ise Trump’ın ifadelerinin Mueller’in görevden alınmasının temelinin hazırlanmasına yönelik bir hamleye benzediğini söyledi. Flake, “Mueller’e yönelik ne planlanıyor bilmiyorum ama bir şeyler hazırlanıyor gibi gözüküyor. Umarım bu yöne gitmez. Kongre’de bunu kabul edemeyiz” dedi.