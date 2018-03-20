Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin’de terörün acı yüzüyle uzun süre yaşamak zorunda kalan ve harekâtın ardından ilçeden ayrılmak için girişimde bulunan çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Kürt kökenli 35 kişilik akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolara sığındı. Sivillerden 38 yaşındaki Heysem Alo, terör örgütü YPG/PKK’nın ilçeyi işgal ettiği dönemde uyguladığı baskıcı tutum nedeniyle insanları canından bezdirdiğini söyledi. Evlerini bırakmamak için uzun süre bu baskılara sabrettiklerini belirten Alo, operasyonun başlamasının ardından ilçeden defalarca ayrılmak istediklerini ama buna izin verilmediğini dile getirdi. Yakınlarıyla binanın bodrum katındaki depoya sığınmaya karar verdiklerini kaydeden Heysem Alo “Bir ay burada kaldık. Hastamız vardı ama hastaneye götüremedik. Allah’a şükür, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu geldi, ilçemizi teröristlerden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun. Zor bir dönem geçirdik ama inşallah bundan sonraki günler çok daha güzel olacak” dedi. 42 yaşındaki Ranya Muhammed de, teröristlerin gittiğini öğrendiklerinde büyük sevinç yaşadıklarını vurguladı. Suriyeli kadın “Teröristler Türklerden korkmasa bize burada da rahat vermezlerdi ama kendi dertlerine düştüklerinden bize ulaşamadılar. Türk askeri geldi ve insanların umudu oldu. Umarım teröristler bir daha geri dönmezler” şeklinde konuştu.